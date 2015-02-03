Суд вынес приговор женщине, оставившей новорожденного сына на набережной канала Грибоедова

Инцидент произошёл 11 августа текущего года, всего через два часа после родов.

В среду, 30 октября, был вынесен приговор по уголовному делу Наргизы Ажибековой, которая самовольно покинула роддом с новорождённым сыном и позже оставила его возле дома на набережной канала Грибоедова. Об этом проинформировала объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошёл 11 августа текущего года, всего через два часа после родов. Через несколько дней полиция установила личность матери брошенного ребёнка и задержала её. Ажибекова полностью признала свою вину и выразила раскаяние в совершенном деянии.

Учитывая, что преступление относится к категории небольшой тяжести, а ранее женщина не имела судимости и воспитывала двух маленьких детей самостоятельно после смерти супруга, суд определил ей наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.