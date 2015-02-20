В Петербурге заключили под стражу няню, по вине которой погиб ребенок

Она проходит по 109-й статье УК РФ.

Суд Московского района Санкт-Петербурга избрал меру пресечения няне-мигрантке, по вине которой ранее погиб пятимесячный ребенок. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Как гласит версия следствия, не позднее 15-го октября 19-ти часов фигурантка уголовного дела, находясь в доме №73 на улице Ленсовета, уронила ребенка во время его мытья. Пострадавший ударился головой о твердую поверхность и получил серьезную травму. В больницу его доставили с переломами костей черепа; вскоре малыш погиб.

17-го октября няня была задержана; через день ей предъявили обвинение. Вину фигурантка полностью признала. Судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16-го декабря.

Ранее мы сообщали, что петербуржца признали виновным в истязании собственного сына.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга