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В Петербурге заключили под стражу няню, по вине которой погиб ребенок
Сегодня, 19:54
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В Петербурге заключили под стражу няню, по вине которой погиб ребенок

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Она проходит по 109-й статье УК РФ.

Суд Московского района Санкт-Петербурга избрал меру пресечения няне-мигрантке, по вине которой ранее погиб пятимесячный ребенок. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Как гласит версия следствия, не позднее 15-го октября 19-ти часов фигурантка уголовного дела, находясь в доме №73 на улице Ленсовета, уронила ребенка во время его мытья. Пострадавший ударился головой о твердую поверхность и получил серьезную травму. В больницу его доставили с переломами костей черепа; вскоре малыш погиб.

17-го октября няня была задержана; через день ей предъявили обвинение. Вину фигурантка полностью признала. Судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16-го декабря.

Ранее мы сообщали, что петербуржца признали виновным в истязании собственного сына.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Теги: заключение под стражу, няня уронила ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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