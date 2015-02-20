В Петербурге заключили под стражу няню, по вине которой погиб ребенок

Суд Московского района Санкт-Петербурга избрал меру пресечения няне-мигрантке, по вине которой ранее погиб пятимесячный ребенок. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Как гласит версия следствия, не позднее 15-го октября 19-ти часов фигурантка уголовного дела, находясь в доме №73 на улице Ленсовета, уронила ребенка во время его мытья. Пострадавший ударился головой о твердую поверхность и получил серьезную травму. В больницу его доставили с переломами костей черепа; вскоре малыш погиб.
17-го октября няня была задержана; через день ей предъявили обвинение. Вину фигурантка полностью признала. Судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16-го декабря.
Ранее мы сообщали, что петербуржца признали виновным в истязании собственного сына.
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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