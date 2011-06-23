На Ленсовета мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил почти 80 тыс. рублей

Агрессора ограничили подпиской о невыезде.

Мужчина разбил стекло автобуса в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел около дома 16 по улице Ленсовета 9 марта. По словам водителя общественного транспорта, дебош устроил пассажир трамвая перед тем, как уехать в сторону станции метро "Электросила". Злоумышленника задержали у "Парка Победы", им оказался нетрезвый 43-летний местный житель.

Предварительно, петербуржец разозлился после того, как водитель автобуса сделал ему замечание. В ответ мужчина выломал дворник и начал бить по лобовому стеклу. Ущерб оценен в 78 тыс. рублей.

Агрессора ограничили подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан водитель Infiniti, протаранивший семь авто в поселке имени Свердлова.

Фото: Piter.TV