На Ленсовета мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил почти 80 тыс. рублей

Мужчина разбил стекло автобуса в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ, пишет "Фонтанка".
Инцидент произошел около дома 16 по улице Ленсовета 9 марта. По словам водителя общественного транспорта, дебош устроил пассажир трамвая перед тем, как уехать в сторону станции метро "Электросила". Злоумышленника задержали у "Парка Победы", им оказался нетрезвый 43-летний местный житель.
Предварительно, петербуржец разозлился после того, как водитель автобуса сделал ему замечание. В ответ мужчина выломал дворник и начал бить по лобовому стеклу. Ущерб оценен в 78 тыс. рублей.
Агрессора ограничили подпиской о невыезде.
Ранее мы рассказывали о том, что задержан водитель Infiniti, протаранивший семь авто в поселке имени Свердлова.
Фото: Piter.TV
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