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На Ленсовета мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил почти 80 тыс. рублей
Сегодня, 11:11
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На Ленсовета мужчина разбил стекло автобуса. Ущерб составил почти 80 тыс. рублей

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Агрессора ограничили подпиской о невыезде.

Мужчина разбил стекло автобуса в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ, пишет "Фонтанка". 

Инцидент произошел около дома 16 по улице Ленсовета 9 марта. По словам водителя общественного транспорта, дебош устроил пассажир трамвая перед тем, как уехать в сторону станции метро "Электросила". Злоумышленника задержали у "Парка Победы", им оказался нетрезвый 43-летний местный житель. 

Предварительно, петербуржец разозлился после того, как водитель автобуса сделал ему замечание. В ответ мужчина выломал дворник и начал бить по лобовому стеклу. Ущерб оценен в 78 тыс. рублей. 

Агрессора ограничили подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан водитель Infiniti, протаранивший семь авто в поселке имени Свердлова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: разбил стекло в автобусе, улица ленсовета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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