Блокадница с улицы Ленсовета неделю страдает от потопа в квартире

В доме не первый день протекает крыша.

Квартиру 85-летней блокадницы в доме по улице Ленсовета с 8 января регулярно заливает водой. Проблема – в незалатанной крыше, которую все никак не могут починить, – сообщает "Фонтанка".

В квартире из-за постоянных протечек отклеиваются обои, разбухают паркетные доски, на полу скапливаются лужи, а на стенах образуется грибок.

По словам сына пенсионерки, проблема наблюдается с 8 января. С тех пор он неоднократно звонил в управляющую компанию. Спустя 3 дня, после сильного снегопада, ситуация повторилась. Снег с крыши убрали, но пробоину в ней так и не отремонтировали.

Сегодня сын блокадницы позвонил в "аварийку" дома в третий раз. Однако кровельщик, плохо понимающий русский язык, помочь не смог. Тем временем вода из квартиры пенсионерки пошла дальше – на этаж ниже.

Ранее мы сообщали, что в Калининском районе задержали студента, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)