В Калининском районе задержали студента, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров

Вскрыть нелегальную схему помогли бдительные сотрудники одного из банков.

Правоохранители Калининского района Санкт-Петербурга задержали 18-летнего студента, уличенного в причастности к схеме телефонного мошенничества. Молодого человека поймали с поличным вскоре после того, как он получил от пожилой женщины крупную сумму денег.

Инцидент начался 15 января около 19:40, когда в полицию обратилась 85-летняя жительница дома №107 по Светлановскому проспекту. Пожилая женщина сообщила, что несколько дней назад ей начали поступать странные телефонные звонки. Звонившие представлялись сотрудниками различных ведомств и обвиняли ее в мнимых противоправных действиях, которых она не совершала. Под этим предлогом злоумышленники убедили пенсионерку "проверить" свои сбережения.

Следуя указаниям аферистов, женщина отправилась в банк на проспекте Просвещения, дом 78, чтобы снять деньги. Однако сотрудники банка, заподозрив неладное, предостерегли клиентку от опрометчивых действий, объяснив, что она может стать жертвой мошенничества. Также банк сразу же вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов сопроводили пенсионерку домой и дали ей рекомендации, чтобы избежать дальнейших попыток обмана. Однако спустя время мошенники снова связались с пожилой женщиной и на этот раз потребовали передать сбережения их курьеру. Женщина отдала предполагаемому курьеру 600 тысяч рублей наличными, но благодаря оперативной работе полиции молодой человек был задержан с деньгами уже через несколько минут после встречи.

Как выяснилось, пособником злоумышленников оказался 18-летний студент третьего курса одного из колледжей. Молодой человек доставлен в отделение полиции и привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

В настоящее время продолжается проверка, и следствие рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция устанавливает возможных сообщников задержанного, а также уточняет его роль в организованной схеме мошенничества.

Ранее мы писали, что пенсионеры из Всеволожского района отдали мошенникам 6 млн рублей

Фото: Piter.TV