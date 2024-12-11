Пенсионеры из Всеволожского района отдали мошенникам 6 млн рублей

Злоумышленники представились "сотрудниками Финансового мониторинга".

Пожилые супруги из Всеволожского района Ленобласти лишились 6,1 млн рублей из-за мошенников. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Отмечается, что 84-летнему пенсионеру 10 января позвонил неизвестный, представившийся сотрудником почты, и под предлогом получения посылки убедил сообщить код из СМС. Позже с потерпевшим по телефону связался "работник Финансового мониторинга" и уговорил его отправить 2,7 млн рублей на незнакомый счет.

Также 13 января мужчине позвонил незнакомец, якобы "полицейский", и заявил, что его машина выставлена на аукцион. Чтобы предотвратить реализацию, автомобиль заставили продать в салоне, а деньги передать курьеру. Житель региона послушался и отдал курьеру 1,4 млн рублей.

Параллельно злоумышленники общались с женой пенсионера. Тот же "сотрудник Финансового мониторинга" уговорил ее два раза перевести на неустановленный счет 50 тыс. рублей и 1,9 млн рублей.

Полицейские ищут мошенников.

Ранее на Piter.TV: пожилые супруги лишились почти 3 млн рублей из-за мошенников в Петербурге.

Фото: Piter.TV