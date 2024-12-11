Пожилые супруги лишились почти 3 млн рублей из-за мошенников в Петербурге

В Петербурге пожилая пара из Выборгского района лишилась почти 3 млн рублей из-за мошенников.
По данным АН "Оперативное прикрытие", 25 декабря прошлого года 69-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился работником "Росфинмониторинга". По словам незнакомца, на счет пенсионера якобы по ошибке пришли средства из "Федерального фонда", и теперь эти деньги необходимо вернуть, передав курьеру.
Супруги поверили злоумышленнику и до 13 января сняли все свои накопления – 2,7 млн рублей, и отдали их неизвестным.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Ранее мы рассказывали о том, что подросток из Ленобласти подозревается в обмане пенсионерки с проспекта Ветеранов.
Фото: Piter.TV
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