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Пожилые супруги лишились почти 3 млн рублей из-за мошенников в Петербурге
Сегодня, 8:56
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Пожилые супруги лишились почти 3 млн рублей из-за мошенников в Петербурге

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Мужчине позвонил неизвестный и представился работником "Росфинмониторинга".

В Петербурге пожилая пара из Выборгского района лишилась почти 3 млн рублей из-за мошенников. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", 25 декабря прошлого года 69-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился работником "Росфинмониторинга". По словам незнакомца, на счет пенсионера якобы по ошибке пришли средства из "Федерального фонда", и теперь эти деньги необходимо вернуть, передав курьеру. 

Супруги поверили злоумышленнику и до 13 января сняли все свои накопления – 2,7 млн рублей, и отдали их неизвестным. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток из Ленобласти подозревается в обмане пенсионерки с проспекта Ветеранов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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