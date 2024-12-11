Подросток из Ленобласти подозревается в обмане пенсионерки с проспекта Ветеранов

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицией задержан дроп, обманувший пенсионерку с проспекта Ветеранов. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 20 ноября 2024 года обратилась 86-летняя пенсионерка, проживающая в квартире дома 86 по проспекту Ветеранов. Она сообщила, что в период с 16 по 18 ноября 2024 года ей звонили неизвестные и сообщили о том, что мошенники из Украины попытались завладеть ее денежными средствами на банковском счете и для сохранности их необходимо снять и передать на хранение. Поверив мошенникам, пожилая женщина у своей квартиры передала курьеру 300 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером 8 января у дома 15 по улице Чехова по подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний житель деревни Глядино Ломоносовского района Ленобласти.

Перед Новым годом в Петербурге задержали 17-летнего подростка-дропа.

Фото: Piter.tv