В Петербурге задержали 17-летнего подростка-дропа

Он подозревается в обмане пенсионерки с проспекта Луначарского.

Полицейские задержали подростка-дропа, обманувшего пожилую петербурженку с проспекта Луначарского.

Как рассказали в МВД, 15 декабря днем в полицию обратилась 72-летняя жительница дома по проспекту Луначарского. Женщина рассказала, как накануне ей позвонили неизвестные и сообщили о необходимости задекларировать денежные средства, так как в отношении неё, якобы, были совершены мошеннические действия. Для передачи денежных средств к дому женщины был направлен курьер, которому она передала 780 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

На улице Кораблестроителей 17 декабря по подозрению в этом преступлении задержали 17-летнего петербуржца.

Ранее был задержан 16-летний "дроп", ограбивший пенсионерку с шоссе Революции.

Фото: Piter.tv