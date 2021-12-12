Задержан 16-летний "дроп", ограбивший пенсионерку с шоссе Революции

Женщина отдала курьеру 700 тыс. рублей.

Задержан подросток-"дроп", забравший деньги у пенсионерки, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красногвардейского района 30 ноября обратилась 74-летняя жительница дома 37к1 по шоссе Революции с информацией о совершенном мошенничестве. Пожилой женщине под видом сотрудников телефонной компании позвонили неизвестные и, заверив в необходимости сохранить сбережения, убедили снять деньги со счетов и передать их курьеру. Потерпевшая послушалась и лишилась 28 ноября 700 тыс. рублей.

Подозреваемый был задержан утром 2 декабря около дома 28 по Заневскому проспекту. Им оказался 16-летний петербуржец, его уже ловили за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что блокадница передала мошенникам на Индустриальном проспекте 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV