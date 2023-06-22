Блокадница передала мошенникам на Индустриальном проспекте 2,5 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге блокадница передала мошенникам более 2 млн рублей. Об этом стало известно накануне АН "Оперативное прикрытие".

Неизвестные, представившиеся сотрудниками "Центрального банка" и ФСБ, позвонили 85-летней женщине 18 июня. Злоумышленники заявили пенсионерке о том, что она якобы разгласила свои персональные данные, и теперь на счетах происходят мошеннические действия. Для "обеспечения сохранности накоплений" мошенники убедили пожилую горожанку в доме на Индустриальном проспекте передать курьеру 2,5 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники выманили у пожилой петербурженки почти 23 млн рублей.

Фото: Piter.TV