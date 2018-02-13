  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мошенники выманили у пожилой петербурженки почти 23 млн рублей
Сегодня, 8:36
108
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мошенники выманили у пожилой петербурженки почти 23 млн рублей

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители расследуют мошенничество в отношении пенсионерки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Выборгского района 26 ноября обратилась 67-летняя жительница дома 10 по Сиреневому бульвару с заявлением о том, что на ее телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и под предлогом "сохранности денег" убедили передать их курьеру. 

В течение двух месяцев пожилая женщина следовала указаниям незнакомцев и отдавала свои сбережения курьерам, переводила средства на указанные ими счета. В общей сложности она лишилась 22,7 млн рублей. Потерпевшая до последнего не верила, что стала жертвой мошенников, из-за чего долго не обращалась к полицейским. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ведется расследование. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали 19-летнего пособника мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, пенсионерка отдала деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии