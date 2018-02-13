Мошенники выманили у пожилой петербурженки почти 23 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители расследуют мошенничество в отношении пенсионерки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района 26 ноября обратилась 67-летняя жительница дома 10 по Сиреневому бульвару с заявлением о том, что на ее телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и под предлогом "сохранности денег" убедили передать их курьеру.

В течение двух месяцев пожилая женщина следовала указаниям незнакомцев и отдавала свои сбережения курьерам, переводила средства на указанные ими счета. В общей сложности она лишилась 22,7 млн рублей. Потерпевшая до последнего не верила, что стала жертвой мошенников, из-за чего долго не обращалась к полицейским.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ведется расследование.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали 19-летнего пособника мошенников.

Фото: Piter.TV