Задержан водитель Infiniti, протаранивший семь авто в поселке имени Свердлова

Виновник аварии доставлен в полицию, где в отношении него составили протокол по ст. 12.27 КоАП РФ.

Правоохранители задержали водителя Infiniti, который скрылся после того, как протаранил семь машин в поселке имени Свердлова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 9 марта у дома 15 в Западном проезде мужчина, предположительно, находясь в состоянии опьянения, разбил припаркованные автомобили и врезался в стену здания. Иномарку вел 45-летний местный житель.

Виновник аварии доставлен в полицию, где в отношении него составили протокол по ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). В ближайшее время материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина разбил стекло автовокзала в Подпорожье.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб