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Задержан водитель Infiniti, протаранивший семь авто в поселке имени Свердлова
Сегодня, 16:33
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Задержан водитель Infiniti, протаранивший семь авто в поселке имени Свердлова

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Виновник аварии доставлен в полицию, где в отношении него составили протокол по ст. 12.27 КоАП РФ.

Правоохранители задержали водителя Infiniti, который скрылся после того, как протаранил семь машин в поселке имени Свердлова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 9 марта у дома 15 в Западном проезде мужчина, предположительно, находясь в состоянии опьянения, разбил припаркованные автомобили и врезался в стену здания. Иномарку вел 45-летний местный житель. 

Виновник аварии доставлен в полицию, где в отношении него составили протокол по ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). В ближайшее время материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина разбил стекло автовокзала в Подпорожье. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: дтп, поселок имени свердлова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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