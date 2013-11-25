В поселке имени Свердлова неизвестный на Infiniti разбил семь машин и врезался в здание

В результате ДТП никто не пострадал.

Полицейские разыскивают водителя, который протаранил припаркованные машины в поселке имени Свердлова Всеволожского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 марта у дома 15 в Западном проезде неизвестный за рулем Infiniti, предположительно, находясь в состоянии опьянения, разбил семь автомобилей и врезался в стену здания. После аварии виновник оставил свою машину и скрылся.

В результате ДТП никто не пострадал, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что иномарка сбила двух человек на самокате в Парголово.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб