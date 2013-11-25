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В поселке имени Свердлова неизвестный на Infiniti разбил семь машин и врезался в здание
Сегодня, 10:19
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В поселке имени Свердлова неизвестный на Infiniti разбил семь машин и врезался в здание

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В результате ДТП никто не пострадал.

Полицейские разыскивают водителя, который протаранил припаркованные машины в поселке имени Свердлова Всеволожского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 9 марта у дома 15 в Западном проезде неизвестный за рулем Infiniti, предположительно, находясь в состоянии опьянения, разбил семь автомобилей и врезался в стену здания. После аварии виновник оставил свою машину и скрылся.

В результате ДТП никто не пострадал, по факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что иномарка сбила двух человек на самокате в Парголово. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: дтп, поселок имени свердлова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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