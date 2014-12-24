Иномарка сбила двух человек на самокате в Парголово

Утром в воскресенье, 9 марта, на Толубеевском проезде в Петербурге произошла авария. Как сообщает 78.ru, два молодых человека, находившиеся на электросамокате, попали под колеса иностранного автомобиля возле дома №8.
Выяснилось, что оба пострадавших были пьяны.
Их срочно отправили в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали ушибы мягких тканей головы, левой руки и правого колена.
Ранее мы сообщили о том, что автоледи на Chevrolet сбила школьницу в Парголово.
Фото: Piter.TV
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