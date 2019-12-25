Пьяный мужчина разбил стекло автовокзала в Подпорожье

Сумма ущерба устанавливается.

Росгвардейцы задержали нетрезвого дебошира, повредившего имущество автовокзала в Подпорожье. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 марта сотрудники автостанции на улице Октябрят нажали кнопку тревожной сигнализации. На месте поймали 50-летнего мужчину, который ударил по стеклу и разбил его. Злоумышленник попытался скрыться, но безуспешно.

Пьяный местный житель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: в Гатчине задержан дебошир, применивший перцовый баллончик в автобусе.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти