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Пьяный мужчина разбил стекло автовокзала в Подпорожье
Сегодня, 16:18
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Пьяный мужчина разбил стекло автовокзала в Подпорожье

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Сумма ущерба устанавливается.

Росгвардейцы задержали нетрезвого дебошира, повредившего имущество автовокзала в Подпорожье. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 8 марта сотрудники автостанции на улице Октябрят нажали кнопку тревожной сигнализации. На месте поймали 50-летнего мужчину, который ударил по стеклу и разбил его. Злоумышленник попытался скрыться, но безуспешно. 

Пьяный местный житель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: в Гатчине задержан дебошир, применивший перцовый баллончик в автобусе. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: дебошир, подпорожье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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