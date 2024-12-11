В Гатчине задержан дебошир, применивший перцовый баллончик в автобусе

В совершении преступления подозревается ранее судимый 32-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что 4 марта в 17:20 в полицию Гатчинского района Ленобласти поступила информация из медицинского учреждения о том, что в 16:40 за помощью обратился 68-летний житель села Русско-Высоцкое Гатчинского района с химическим ожогом глаз. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Позже поступила еще одна телефонограмма о том, что с аналогичными повреждениями обратилась 74-летняя жительница Гатчины. Полицейскими было установлено, что в тот день в автобусе, следовавшем по маршруту № 21 по Пушкинскому шоссе, у пострадавшего мужчины произошел конфликт с неизвестным пассажиром. Последний использовал перцовый баллончик, распылив его в сторону оппонента. В результате пострадали и другие пассажиры, в том числе женщина, после чего злоумышленник покинул автобус. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

5 марта 2025 года в 17:55 у дома 26 по улице Карла Маркса в Гатчине в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками угрозыска был задержан ранее судимый 32-летний местный житель, подозреваемый в совершении указанного преступления. Задержанный был взят под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый мужчина крушил автобусную остановку на Партизана Германа.

Фото: Piter.TV