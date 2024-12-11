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Нетрезвый мужчина крушил автобусную остановку на Партизана Германа
Сегодня, 9:11
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Нетрезвый мужчина крушил автобусную остановку на Партизана Германа

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Возбуждено уголовное дело по статье 214 часть 1 УК РФ (вандализм).

В воскресенье, 23 февраля, в 22:33 в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что группа подростков повредила автобусную остановку у дома 6 на улице Партизана Германа. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, когда патрульный наряд прибыл на место происшествия, подростки уже скрылись, оставив после себя поврежденный павильон остановки.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 часть 1 УК РФ (вандализм). 4 марта в ходе оперативных мероприятий у дома 12 по улице Партизана Германа сотрудниками уголовного розыска был задержан 21-летний безработный местный житель, который подозревается в том, что 23 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов ногами по павильону автобусной остановки.

Задержанного доставили в отдел полиции. Известно, что ранее он был дважды осужден за кражу. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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