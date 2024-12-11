Дебошир попытался проникнуть в кабину пилотов на рейсе Новосибирск-Петербург

Возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве, которое предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Пассажиру авиакомпании S7 грозит тюремное заключение после попытки проникнуть в кабину пилотов, сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".

Инцидент произошел 3 марта на рейсе из Новосибирска в Петербург. Во время полета 39-летний пассажир внезапно встал со своего места и, громко ругаясь и отталкивая окружающих пассажиров, направился к кабине пилотов. После этого он предпринял попытку прорваться внутрь кабины.

Экипаж самолета попытался остановить агрессивного пассажира, однако тот проигнорировал их предостережения. На помощь сотрудникам пришли другие пассажиры, которые пытались успокоить мужчину, но в ответ он начал драку.

После приземления в аэропорту Пулково нарушителя задержали сотрудники полиции. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве, которое предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV