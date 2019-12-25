Должника по алиментам из Красносельского района привлекли к уборке захламленной квартиры

Впоследствии он нашел работу и начал выплачивать долги по алиментам.

Судебные приставы Красносельского района привлекли к обязательным работам мужчину, осужденного за уклонение от уплаты алиментов. Должник провел 20 часов, помогая коммунальным службам очищать захламленную квартиру. Впоследствии он нашел работу и начал выплачивать долги по алиментам, информирует пресс-служба ГУФССП РФ по городу.

34-летний житель района игнорировал судебное решение о выплате алиментов своей 17-летней дочери. Несмотря на принудительные меры, он оставался безработным и не спешил трудоустраиваться. К моменту привлечения к ответственности его долг составил 160 тысяч рублей. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), и ему назначили 20 часов обязательных работ.

Пока приставы занимались исполнением судебного решения об очистке квартиры от мусора, должник работал вместе с сотрудниками коммунальных служб, помогая убрать скопившийся там хлам.

После отработки наказания мужчина начал регулярно вносить платежи в счет погашения долга по алиментам. Он уведомил судебного пристава о том, что нашел постоянное место работы и намерен оказывать финансовую поддержку своей дочери. Задолженность была ликвидирована, а исполнительный лист об удержании алиментов передан на его новое место работы.

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Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу