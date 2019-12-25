Коммуналке на Бумажной вернут первоначальный вид после перепланировки

Помимо миниатюрных комнат, владельцы оборудовали шесть санузлов и установили электрические плиты.

В Адмиралтейском районе Петербурга владельцы пятикомнатной квартиры разделили её на небольшие студии на площади 98 квадратных метров. Помимо миниатюрных комнат, они оборудовали шесть санузлов и установили электрические плиты. В результате, вся квартира заполнилась множеством канализационных труб, что вызвало жалобы соседки сверху на неприятные запахи и вибрации пола. Подробности дела 28 февраля сообщили в пресс-службе городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Собственница квартиры, расположенной этажом выше, обратилась в Ленинский районный суд с требованием вернуть квартиру в прежнее состояние. Первоначально суд отклонил её иск, признав перепланировку законной, но апелляционное рассмотрение позволило изменить решение в пользу истицы.

Экспертиза выявила, что площадь комнат и ширина санузлов не соответствуют нормам, а входы в санитарные узлы ведут прямо из жилых помещений. Также были обнаружены нарушения при установке водонагревательной колонки. В итоге суд обязал владельцев вернуть квартире первоначальный вид.

Собственники не торопились исполнять решение суда, за что были неоднократно оштрафованы и обложены исполнительским сбором в размере 5 тысяч рублей с каждого. После этого они начали работы по возвращению квартиры в исходное состояние, что позже подтвердила межведомственная комиссия Адмиралтейского района.

В УФССП напомнили, что за неисполнение требований неимущественного характера предусмотрены штрафы до 2,5 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Нарушения, касающиеся пожарной безопасности или санитарных норм, наказуемы штрафами до 200–500 тысяч рублей для граждан и до 1–3 миллионов рублей для организаций. Также возможно временное прекращение деятельности организаций на срок до 90 суток.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец выплатил более 1,6 млн рублей алиментов ради сохранения земельного участка.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу