Петербуржец выплатил более 1,6 млн рублей алиментов ради сохранения земельного участка

После подачи заявления в городской суд о взыскании задолженности за счет стоимости земли, мужчина, игнорировавший требования много лет, неожиданно связался с судебными органами.

Для сохранения земельного участка в Ленинградской области 45-летний житель Санкт-Петербурга решил вспомнить о своих родительских обязательствах и погасил задолженность по алиментам в размере более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Петербургу.

Мужчина долгое время уклонялся от выплаты алиментов своей дочери, избегая ответственности. Принятые меры принуждения не дали результата. Судебный пристав обнаружил, что должник недавно унаследовал земельный участок площадью девять соток в деревне Малое Карлино.

После подачи заявления в городской суд о взыскании задолженности за счет стоимости земли, мужчина, игнорировавший требования много лет, неожиданно связался с судебными органами. Деньги были найдены и перечислены получателю в полном объеме.

В январе текущего года судебные приставы Петербурга взыскали в пользу несовершеннолетних детей около 111 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что житель Колпино добился выплаты 900 тысяч рублей за коммунальную аварию.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу