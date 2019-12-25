Житель Колпино добился выплаты 900 тысяч рублей за коммунальную аварию

Инцидент произошел из-за прорыва радиатора у соседей сверху, что привело к повреждению имущества жителя.

Жителю Колпино удалось добиться компенсации за затопление квартиры после вмешательства судебных приставов. Соответствующее решение было исполнено коммунальной службой в принудительном порядке, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу.

Инцидент произошел из-за прорыва радиатора у соседей сверху, что привело к повреждению имущества жителя. Несмотря на отсутствие запорного устройства на батарее, коммунальная служба предложила пострадавшему обратиться в суд.

Суд установил, что ответственность за произошедшее лежит на управляющей компании. Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей, включая стоимость ремонтных работ, компенсацию морального вреда и штраф.

После вынесения постановления о запрете регистрационных действий на семь автомобилей коммунальной службы, жилкомсервис выполнил судебное решение и выплатил всю сумму пострадавшему.

Ранее мы сообщили о том, что приставы разрешили многолетний спор двух дачников в Парголово.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу