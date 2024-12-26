Приставы разрешили многолетний спор двух дачников в Парголово

Конфликт начался ещё 16 лет назад – дачники не могли установить границы смежных земельных участков.

Приставы Выборгского района помогли двум пенсионерам разрешить многолетний спор: по решению суда 64-летний должник убрал тележку, автодом и прицеп с территории 69-летнего соседа по даче, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Конфликт начался ещё 16 лет назад – дачники не могли установить границы смежных земельных участков в Парголово. Один заявлял, что его сосед занимает часть его территории жилым домом на шесть квадратных метров и крыльцом на 0,2 "квадрата". Мужчина требовал демонтировать часть дома, убрать автодом, садовую тележку и прицеп.

Районный суд признал, что одно из требований нецелесообразно, поскольку снос объекта недвижимости является крайней мерой гражданско-правовой ответственности. Судья вынес решение только об обязании соседа-должника перенести своё имущество с чужой территории. Добровольно решение суда пенсионер не исполнил.

Пристав предупредил должника, что может повлечь неисполнение решения суда. В итоге должник в добровольный срок перенёс личное имущество на территорию своего участка.

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Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу