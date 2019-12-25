Соседи рассказали, как гений Перельман переживает утрату матери в Петербурге

Григорий Перельман справился с похоронами матери сам.

В старой панельке в Купчино, где уже больше 20 лет почти безвылазно живёт математик-затворник Григорий Перельман, произошло событие, о котором узнали старшие по дому: скончалась его 87-летняя мать. Именно она привила ему любовь к математике и классической музыке, пишет КП-Петербург.

По словам соседей, похоронил мать Перельман ещё в октябре. Ходили слухи, что ради организации траурной церемонии к нему из Швеции приезжала младшая сестра, однако местные утверждают: учёный справился сам и держится стойко.

Летом мать Перельмана уже не выходила на улицу — он сам ходил в магазин и аптеку. Как стало известно редакции, у математика накопился долг за коммуналку в 35 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении него не открывали, суда не было. Возможно, управляющая компания пока прощает его и ждёт, что он компенсирует всё позже: учёному пришлось потратиться в связи со смертью мамы.

Любовь Штейнгольц была одним из немногих людей, с кем Григорий Перельман общался. Он заботился о ней и покупал лекарства, а когда она ещё могла гулять, всегда брал её за руку и не отпускал.

Фото: КП-Петербург/Александр Дыбин