Суд обязал аптеку освободить незаконно занимаемое помещение на Московском проспекте

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и предупредил должника о возможных последствиях неисполнения судебного акта.

Пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу сообщила, что было исполнено судебное решение об освобождении нежилого помещения на Московском проспекте, которое аптека занимала неправомерно.

Комитет имущественных отношений подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти против аптечной сети, арендующей помещение на Московском проспекте с нарушением условий договора. Суд постановил, что ООО должно освободить помещение площадью 120 квадратных метров.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и предупредил должника о возможных последствиях неисполнения судебного акта, включая взыскание исполнительного сбора в размере 50 тысяч рублей. К установленному сроку аптека освободила помещение.

Ранее мы сообщили о том, что за год петербургские приставы оштрафовали коллекторов на 17 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу