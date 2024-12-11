За год петербургские приставы оштрафовали коллекторов на 17 млн рублей

Уменьшение суммы штрафов может объясняться сокращением числа жалоб от граждан на действия коллекторских агентств.

Петербургские судебные приставы за последний год наложили штрафы на коллекторские агентства на сумму свыше 17 миллионов рублей, что на 15% ниже показателя предыдущего года, сообщает "Деловой Петербург".

Олег Караченцев, заместитель главы управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу, отметил, что в 2024 году было составлено 195 протоколов об административных нарушениях, связанных с взысканием долгов с физических лиц. Для сравнения, в 2023 году число таких протоколов составило 421, а общая сумма штрафов достигла 20 миллионов рублей.

Уменьшение суммы штрафов может объясняться сокращением числа жалоб от граждан на действия коллекторских агентств. Также на этот процесс повлиял введенный федеральный мораторий на проведение проверок бизнеса.

За отчетный период в службу судебных приставов поступило 2454 жалобы от петербуржцев, тогда как в 2023 году их было 2704. Чаще всего люди выражали недовольство частотой телефонных звонков и сообщений, а также контактами взыскателей с третьими лицами. При этом нормы частоты и времени общения четко регламентированы федеральным законодательством.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы в 2024 году заплатили почти 3 млн рублей за распитие алкоголя в общественных местах.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу