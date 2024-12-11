Петербуржцы в 2024 году заплатили почти 3 млн рублей за распитие алкоголя в общественных местах

Больше всего штрафов выписали жителям Выборгского, Калининского и Приморского районов.

В 2024 году более 9 тысяч жителей Санкт-Петербурга были оштрафованы за распитие алкоголя и употребление наркотических веществ в общественных местах. Общая сумма взысканных штрафов составила 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в ФССП по Петербургу.

Согласно данным ГУФССП России по Санкт-Петербургу, за прошлый год на исполнение поступило 9115 исполнительных документов. Нарушители привлекались к ответственности по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ, которая запрещает потребление алкоголя и наркотиков в общественных местах. Больше всего штрафов выписали жителям Выборгского, Калининского и Приморского районов.

Кроме того, 2518 петербуржцев были оштрафованы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Это правонарушение регулируется статьёй 20.21 КоАП РФ. С таких граждан судебные приставы взыскали почти 900 тысяч рублей. Лидерами по количеству подобных нарушений стали жители Выборгского, Фрунзенского и Пушкинского районов.

Фото: ФССП по Петербургу