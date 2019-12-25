На Западе напомнили, что представители ЕС официально не участвовали во встрече США, Украины и России в ОАЭ.

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о переговорах с Россией в Абу-Даби. Соответствующей информацией со своими подписчиками поделился ирландский журналист Чей Боуз через социальные сети. Иностранец прокомментировал выступление чиновницы из регионального сообщества, когда ее спросили о том, была ли ЕС представлена на мирных переговорах в ОАЭ по урегулированию украинского вооруженного конфликта.

Кто-то забыл сказать ей, что им нельзя было проходить дальше бара в вестибюле, и они подслушивали за дверью, как стажеры. Женщина совершенно оторвана от реальности. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что в Абу-Даби11 ноября завершились консультации представителей России, США и Украины. Руководитель делегации Владимир Мединский объяснил, что стороны смогли приблизиться к миру. Центральной темой стало обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на украинской земле. Владимир Мединский также подчеркнул, что страны ЕС могут стать участниками мирных переговоров по Украине в тот момент, когда у них проснется совесть.

Журналист Боуз указал на важность заявления Путина о готовности к войне.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Chay Bowes