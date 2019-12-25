Фундамент на будущее: почему за кредитной историей нужно следить смолоду

Кредитная история — это финансовое досье человека. В нем записаны все долги: от банковских кредитов и кредитных карт до неоплаченных счетов за коммуналку, алиментов или судебных взысканий.

Банки и микрофинансовые организации смотрят на этот отчет, чтобы понять, можно ли доверять потенциальному заемщику и давать ли новый заем, отметил в разговоре с Piter.tv директор по развитию финансовых продуктов Сравни Магомед Гамзаев.

Как это работает

Банки, МФО и госорганы передают данные о платежах человека в специальные хранилища — Бюро кредитных историй (БКИ). В России таких бюро несколько, поэтому история конкретного заемщика может лежать в разных местах. Она начинается с первого финансового шага — например, с покупки телефона в рассрочку или даже с первого судебного долга.

Как проверить кредитную историю и какой рейтинг считается нормой

Посмотреть свою историю и узнать примерный кредитный рейтинг можно бесплатно на финансовых маркетплейсах. Это можно делать до четырех раз в год. Такие сервисы собирают данные из всех крупных бюро, и человеку для проверки не нужно заходить на каждый сайт отдельно. Средний кредитный рейтинг в России сейчас — 584 балла из 999. Выше всего он у жителей Москвы и Подмосковья (643), Санкт-Петербурга и области (629), а также в Калужской, Калининградской областях и Удмуртии (от 621 до 625 баллов).

Можно ли удалить плохую кредитную историю

Предложения "стереть" кредитную историю за деньги — это обман. Настоящие данные удалить нельзя. Исключение — если в отчете ошибка или кто-то взял кредит на имя человека без его разрешения. Это можно оспорить. По закону записи хранятся 7 лет с момента последнего изменения, но сильнее всего на рейтинг влияют события последних 5 лет.

Как поддерживать хорошую репутацию:

Всегда платите вовремя, не допускайте просрочек.

Следите, чтобы на все кредиты уходило не больше 30% вашего дохода.

Закрывайте ненужные кредитные карты.

Не становитесь поручителем, если не уверены в человеке на 100%.

Проверяйте, чтобы у вас не было долгов за ЖКХ, мобильную связь, налоги и штрафы.

Если истории еще нет или она испорчена:

Если вы новичок: покажите банку, что умеете платить вовремя. Для этого подойдет кредитка с маленьким лимитом (долг по ней нужно гасить в льготный период, пока не капают проценты) или небольшой кредит на конкретную вещь, которая вам действительно нужна.

Если были ошибки: исправление потребует времени. Сначала закройте все текущие просрочки. Если денег не хватает, не ждите катастрофы — заранее идите в банк за реструктуризацией (изменением условий) или кредитными каникулами.

Регулярно заглядывайте в свою историю, чтобы вовремя находить ошибки и видеть, как растет ваш рейтинг.

Фото: unsplash (Mockuuups)