Как не выйти за рамки бюджета перед Новым годом

Предновогодний период традиционно сопровождается всплеском эмоциональных трат. Сохранить праздничное настроение и не остаться с пустым кошельком в январе помогает системный подход к финансовому планированию. Чтобы расходы не вышли из-под контроля, стоит придерживаться проверенной финансовой стратегии и заранее заложить лимиты, рассказала Piter.tv эксперт финансового маркетплейса Сравни Евгения Веселова.

Зачем анализировать прошлые расходы

Подготовку к праздникам стоит начинать с ретроспективы. Посмотрите в приложении банка историю операций за прошлый декабрь и январь, чтобы оценить реальный размер предновогодних трат. Анализ покажет, в каких категориях произошел перерасход, какие покупки были импульсивными и пришлось ли выходить за рамки бюджета. Опора на фактические цифры и ошибки прошлого года позволит сформировать реалистичный финансовый план на этот сезон.

Как структурировать новогодние траты

С учетом выводов из прошлого опыта составьте три базовых списка: подарков, бытовых праздничных товаров и декора.

Для каждого человека из списка подарков заранее определите лимит суммы и несколько идей.

Анализируя список декора, оцените необходимость новых покупок: часто можно обойтись имеющимися гирляндами и игрушками, а для обязательных позиций запланируйте максимально допустимую стоимость.

Как спланировать покупку продуктов на новогодний стол

Продуктовый набор разумно разделить на две части. Товары с длительным сроком хранения (консервы, напитки, ингредиенты для соусов) стоит купить заранее, чтобы избежать предпраздничного ажиотажа, а скоропортящиеся продукты оставить на последние дни. Главное правило — не поддаваться импульсу и не покупать лишнего.

Как накопить на праздники

Самый эффективный способ избежать декабрьского финансового стресса — начать формировать праздничный бюджет заранее. Постепенно откладывая 5–10% от ежемесячного дохода, к концу года получится безболезненно собрать ощутимый резерв. Чтобы накопления не "съедала" инфляция и не возникало соблазна потратить их раньше времени, используйте современные финтех-инструменты: откройте накопительный счет с ежедневным начислением процентов на остаток, настройте автоматический перевод ("автокопилку") при каждом поступлении доходов или воспользуйтесь коротким депозитом.

Какие платежные инструменты выбрать

Выбор способа расчета напрямую влияет на итоговую экономию. Для плановых трат выгодно использовать дебетовые карты с дифференцированным кешбэком, заранее распределив покупки по категориям (например, супермаркеты, товары для дома или маркетплейсы). Если сформировать накопления не удалось, можно задействовать карты рассрочки или кредитные карты с длинным грейс-периодом (Оценивайте свои финансовые возможности и риски!) .

Как экономить и не потерять выгоду

Покупка всех товаров в одном месте удобна, но редко бывает оптимальной по цене. Сравнение стоимости одной и той же позиции в разных магазинах, применение промокодов и купонов позволят сэкономить ощутимую сумму. При этом обязательно учитывайте сопутствующие расходы, такие как стоимость и условия доставки, так как они могут легко перекрыть всю выгоду от скидки.

Как избежать проблем с доставкой

В последние недели декабря логистические службы и онлайн-гипермаркеты работают с пиковой нагрузкой, что повышает риск задержки или отмены заказов. Покупки, чувствительные к срокам, надежнее совершать в офлайн-магазинах, выбирая утренние часы сразу после открытия, когда еще нет очередей. Заказывать онлайн в конце декабря имеет смысл только при существенной разнице в цене и запасе времени на доставке.

Фото: unsplash (Annie Spratt)