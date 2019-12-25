"Зенит" проигнорировал заседания по искам за отменённые концерты Канье Уэста

"Зенит" не участвовал в судах по искам о возврате денег за концерты Канье Уэста.

Футбольный клуб "Зенит" и ООО "Зенит-Арена" не стали участвовать в судебных разбирательствах по искам о возврате денег за билеты на отменённые концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в материалах заседаний, пишет ТАСС.

Так, в 332-м судебном участке мирового судьи Москвы было зафиксировано ходатайство АО "ФК Зенит" и ООО "Зенит-Арена" о рассмотрении дела без их участия — организации заявили, что не имеют отношения к спору. Представители клуба и арены на заседание не явились, и судья вынесла решение без них. Источник, знакомый с ходом процессов, отметил, что и в других судах по аналогичным искам представители "Зенита" участия не принимают.

Ранее обе организации привлекли к разбирательствам в качестве третьих лиц по ходатайству ответчика — ООО "Сэй эдженси", выступавшего организатором шоу. Юристы компании ссылались на письменное предварительное согласие футбольного клуба на проведение концерта на "Газпром Арене", и это стало основанием для попытки включить представителей "Зенита" в процесс.

По данным картотеки, в столичные суды поступило более 40 исков к организатору отменённого выступления. Из них 11 оставлены без движения из-за нарушений при подаче, часть возвращена заявителям, а в двух случаях требования были удовлетворены.

Ранее сине-бело-голубые разгромили "Спартак" на "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV