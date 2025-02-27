Пенсионерка требует 3 млн рублей с Александра Буйнова после ДТП

В иск входит почти 240 тыс. рублей утраченного заработка.

Пенсионерка Алла Николаевна, пострадавшая в ДТП с участием певца Александра Буйнова в 2025 году, обратилась в суд с иском к артисту. Сумма требований превышает три миллиона рублей, сообщил 360.ru адвокат женщины Дмитрий Соловьев.

В заявленную сумму включены почти 240 тыс. рублей в качестве компенсации утраченного заработка, а также три миллиона рублей — за причиненный моральный вред и ущерб здоровью. При этом юрист не рассчитывает на удовлетворение требований в полном объеме. По его словам, Алла Николаевна необходимо пройти необходимую реабилитацию и получить хоть какую‑то компенсацию за перенесенные страдания и последствия травмы.

Кроме того, переговоры с окружением артиста вел сын пенсионерки. Ему предлагали выплатить 150 тыс. рублей, однако семья не получила никаких средств. Концертный директор Сергей Пудовкин подтвердил, что лично давал обещание о выплате компенсации.

Вместе с тем представитель Буйнова отметил, что назначенная встреча не состоялась, ведь из членов семьи потерпевшей никто не пришел. Также Пудовкин добавил, что пенсионерка получила существенную сумму за участие в телешоу.

Инцидент произошел вечером 26 февраля в Наро-Фоминском округе. Буйнов совершил наезд на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре. Пострадавшая попала в больницу с разрывом связок.

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