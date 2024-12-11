Государство оплатит онкотерапию Александра Буйнова

Сумма назначенных лекарств оценивается в 1 млн рублей.

Государство оплатит онкотерапию российского певца и музыканта Александра Буйнова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 74-летнему артисту предоставят полугодовой курс лекарств. Сумма лекарств оценивается в 1 млн рублей. Буйнову назначили новый курс гормонотерапии. Музыканту будут давать препарат "Даролутамид". Отмечается, что ранее Буйнов уже принимал это лекарство, но в 2023 году терапия прервалась из-за побочных эффектов.

Ранее звезда сериала "Глухарь" Котлярский опроверг новости о потере слуха.

Фото: ВКонтакте / Александр Буйнов