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Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье
Сегодня, 10:46
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Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье

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Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок.

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 26 февраля в Наро-Фоминском округе. По информации источника, Буйнов наехал на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. По ее словам, после ДТП певец не подошел посмотреть,в порядке ли она. Также отмечается, что в прошлом году Буйнов нарушил ПДД 32 раза.

Ранее мы сообщали, что комики Чебатков и Дедищев попали в аварию в США.

Фото: ВКонтакте / Александр Буйнов

Теги: александр буйнов, дтп, пенсионерка, подмосковье
Категории: Лента новостей, Культура, Происшествия, ДТП, Новости России, Музыка,

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