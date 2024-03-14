Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок.

Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 26 февраля в Наро-Фоминском округе. По информации источника, Буйнов наехал на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. По ее словам, после ДТП певец не подошел посмотреть,в порядке ли она. Также отмечается, что в прошлом году Буйнов нарушил ПДД 32 раза.

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Фото: ВКонтакте / Александр Буйнов