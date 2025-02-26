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Комики Чебатков и Дедищев попали в аварию в США

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По словам Чебаткова, габариты их машины помогли избежать серьезной аварии.

Комики Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в аварию в США. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля. Чебатков и Дедищев передвигались на автомобиле Kia Carnival по трассе в штате Нью-Мехико. Они налетели на посторонний предмет, после чего в ДТП попали еще несколько автомобилей. На место аварии прибыли сотрудники дорожных служб и полиция. По словам Чебаткова, габариты их машины помогли избежать серьезной аварии. Отметим, что российские комики отправились в путешествие по США.

Ранее мы сообщали, что в Норильске произошло смертельное ДТП из-за выезда на встречку.

Видео: Telegram / SHOT / CHBTKV

Теги: дтп, евгений чебатков, павел дедищев, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Культура,

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