В Норильске произошло смертельное ДТП из-за выезда на встречку

В Красноярском крае в ДТП погиб водитель, еще два человека пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции по Красноярскому краю выясняют обстоятельства смертельной автомобильной аварии, которая произошла на территории города Норильска. Через социальные сети начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Александр Камзалаков пояснил, что на втором километре объездной дороги района Талнах водитель "Субару" 1978 года рождения выехал на полосу встречного движения. Слова специалиста приводятся в Telegram-канале пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что автомобиль направлялся в сторону дороги "Норильск-Талнах". Нарушитель допустил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус".

Пассажир отечественного автомобиля погиб, а водитель и второй пассажир с тяжёлыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Все были не пристегнуты ремнями безопасности. пресс-служба МВД РФ по региону

В Петергофе водитель Jaecoo наехал на восьмилетнего пешехода.

Фото и видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю