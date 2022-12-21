В Петергофе водитель Jaecoo наехал на восьмилетнего пешехода

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с ребенком в Петродворцовом районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром 25 февраля у дома 24 по проспекту Буденного в Петергофе 32-летний водитель автомобиля Jaecoo J8 совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате аварии пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: виновник крупного ДТП на Металлистов выплатит потерпевшему 780 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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