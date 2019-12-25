Виновник крупного ДТП на Металлистов выплатит потерпевшему 780 тыс. рублей

Следствие установило, что водитель автомобиля Lada Samara двигался со скоростью от 80 до 100 километров в час.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор местному жителю, ставшему виновником крупного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим летом 2023 года. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов города, авария произошла рано утром 11 августа 2023 года на проспекте Металлистов.

Следствие установило, что водитель автомобиля Lada Samara двигался со скоростью от 80 до 100 километров в час. Приближаясь к перекрёстку с улицей Дегтярёва, он слишком поздно заметил пешехода и резко затормозил. Из-за этого автомобиль потерял контроль и выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с автомобилем Skoda Octavia, а затем с HAVAL JOLION. В результате пассажир Skoda получил серьезные травмы.

Водитель признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде полуторагодичного ограничения свободы, лишил права управлять транспортным средством на тот же срок и обязал выплатить потерпевшему 780 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мы сообщили о том, что пьяного водителя из Петербурга приговорили к 250 часам работ за повторное нарушение ПДД.

Фото: Piter.TV