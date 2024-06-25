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Пьяного водителя из Петербурга приговорили к 250 часам работ за повторное нарушение ПДД
Сегодня, 17:55
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Пьяного водителя из Петербурга приговорили к 250 часам работ за повторное нарушение ПДД

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До этого обвиняемый уже получал штраф в 30 тыс. рублей и запрет на управление авто.

Суд Приморского района Северной столицы огласил приговор в отношении Федора Ефименко, который обвиняется в управлении транспортным средством в пьяном состоянии. До этого водителю уже запрещали использовать ТС, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Судьей было установлено, что 6 июля Ефименко, уже имеющий запрет на вождение автомобиля, действуя умышленно, в пьяном состоянии сел за руль. Через час у дома №1/А по Комендантской площади его остановил сотрудник ДПС. Алкотестер показал состояние алкогольного опьянения в 0,557 мг/л. Свою вину Ефименко признал.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов с запретом на право управления ТС сроком на 2 года.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что петербуржец предстанет перед судом за смертельный наезд на жителя Гатчины.

Фото: PxHere

Теги: 264 ук рф, приморский район, пьяное вождение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

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