Петербуржец предстанет перед судом за смертельный наезд на жителя Гатчины

После инцидента обвиняемый оставил место происшествия.

Прокуратура гатчинского района Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего петербуржца. Его подозревают в смертельном наезде на пешехода, которое сопряжено с оставлением места происшествия, – сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации следствия, инцидент имел место 28 июля прошлого года. Обвиняемый проявил преступное легкомыслие и вовремя вовремя не снизил скорость, в результате чего произошел наезд на пешехода, находящегося на обочине трассы "Пустошка-Вырица".

После ДТП водитель не сообщил о произошедшем и покинул место преступления. Пешеход 58-ми лет скончался вскоре после происшествия от полученных травм.

Прокуратура, изучив материалы уголовного дела, признала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу. Прокуратура Ленинградской области

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Фото: Piter.TV