Автомобилист, который столкнулся с мопедом на Невском проспекте, лишен прав почти на 2 года

Автомобилист в ходе судебного заседания вину не признал, утверждал, что имела место "обоюдка", и что на водителе мопеда якобы не было должной экипировки (хотя на деле она была), просил штраф.

Дзержинский районный суд Петербурга лишил петербуржца водительского удостоверения за ДТП, в котором пострадал водитель мопеда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Петербуржец, управляя Voyah Free, 3 июля 2024 года ехал по Невскому проспекту. На регулируемом перекрестке, образованном Невским проспектом и Садовой улицей, при повороте налево по запрещающему сигналу светофора (при выключенном сигнале дополнительной секции) столкнулся с мопедом, который двигался на Невскому проспекту в сторону набережной реки Фонтанки во второй справа полосе движения по зеленому сигналу светофора.

В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

Автомобилист в ходе судебного заседания вину не признал, утверждал, что имела место "обоюдка", и что на водителе мопеда якобы не было должной экипировки (хотя на деле она была), просил штраф.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения права управления ТС на 1 год 8 месяцев.

Накануне в Петергофе пьяного студента на каршеринге задерживали с применением оружия.

Видео: объединенная пресс-служба городских судов Петербурга