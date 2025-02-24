В Петергофе пьяного студента на каршеринге задерживали с применением оружия

Никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петергофе полицейские задерживали молодого человека, устроившего опасную езду на каршеринге, с применением табельного оружия. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции на улице Халтурина попытались остановить каршеринговый автомобиль Belgee. Водитель не выполнил требование, тогда было организовано преследование с включенными специальными светозвуковыми сигналами. В итоге, не справившись с управлением на Сергиевской улице, лихач въехал в осветительную опору. Когда правоохранители вышли из своей машины, он нажал на педаль и начал движение задним ходом.

В соответствии с требованиями ФЗ "О полиции" один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам. Так, каршеринг удалось остановить. За рулем находился 21-летний студент вуза, у него зафиксированы явные внешние признаки алкогольного опьянения.

Подозреваемого доставили в отдел для разбирательств, в отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти полицейские с применением оружия остановили нетрезвого лихача.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти