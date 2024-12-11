На Московско-Дунайской развязке продолжается строительство подземных переходов

Их планируют закончить в этом году.

На Московско-Дунайской развязке отчитались о ходе строительства подземных пешеходных переходов. В данный момент на объекте завершена часть железобетонных тоннелей с технологическими помещениями и стволом шахты лифта. Работы намерены закончить в 2025 году, – пресс-служба правительства Северной столицы.

Также к настоящему часу полностью выполнена гранитная облицовка стен наземной и подземной частей одного из коридоров. Строители завершили подводить инженерные коммуникации переходов.

Мастеоа работают над монолитными стенами на переходе у пересечения Московского шоссе и улицы Ленсовета. На переходе вблизи пересечения со Звездной улицей работники обустраивают шахту лифта и перекрытие.

Ранее мы сообщали, что ленинградская область готовится к приближающимся холодам и снегопадам.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга