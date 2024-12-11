Ленинградская область готовится к приближающимся холодам и снегопадам

Сейчас уборочная площадь территории муниципальных образований в Ленинградской области превышает 83 квадратных километра.

Снежный штаб Ленинградской области и ситуационный центр по энергетике переходят в усиленный режим работы. Работу объектов ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и дорожных служб обсудили на еженедельном совещании в правительстве региона.

Сейчас уборочная площадь территории муниципальных образований в Ленинградской области превышает 83 квадратных километра, резерв спецтехники составляет 1383 единицы, к уборке снега за неделю привлекли 2993 человека, убрано практически 4 миллиона кубометров снега. В течение этой и следующей недели ожидается понижение температуры, в среднем по области она составит до -12 градусов, прогнозируются снег.

Также над уборкой снега трудятся 296 управляющих компаний, а также ленинградские дорожники. Во всех районах работает дорожно-патрульная служба, которая должна мониторить состояние региональных дорог на всей протяженности.

Обращения по уборке снега можно направлять в группу Снежного штаба, по уборке дорог – в чат-бот @Lenavtodorsupport_bot в телеграм и на круглосуточную линию Ленавтодора 8 (812) 660-46-47.

Фото: правительство Ленобласти