За сутки в Ленобласти очистили от снега более 4 тыс. километров дорог

На линии работали около 400 единиц техники.

В Ленобласти дорожники продолжают очищать региональные трассы и обрабатывать их противогололедными материалами. За сутки убрали более 4 тыс. километров проезжей части и свыше 2,5 тыс. километров обочин. На линии работали около 400 единиц техники, сообщили в дорожном комитете 5 марта.

В ближайшие дни погода продолжит "капризничать": сегодня пройдут снег и дождь, а 6 марта только дождь. Температура воздуха составит от -1 до +7 градусов.

Поэтому, водители, будьте предельно внимательными и не пренебрегайте ПДД! Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

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Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти