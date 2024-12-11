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За сутки в Ленобласти очистили от снега более 4 тыс. километров дорог
Сегодня, 10:25
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За сутки в Ленобласти очистили от снега более 4 тыс. километров дорог

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На линии работали около 400 единиц техники.

В Ленобласти дорожники продолжают очищать региональные трассы и обрабатывать их противогололедными материалами. За сутки убрали более 4 тыс. километров проезжей части и свыше 2,5 тыс. километров обочин. На линии работали около 400 единиц техники, сообщили в дорожном комитете 5 марта. 

В ближайшие дни погода продолжит "капризничать": сегодня пройдут снег и дождь, а 6 марта только дождь. Температура воздуха составит от -1 до +7 градусов. 

Поэтому, водители, будьте предельно внимательными и не пренебрегайте ПДД!

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

В Петербурге стихия тоже бушует: порывы ветра в среду достигнут до 17 м/с. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Теги: снегопад, уборка дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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