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МЧС: 5 марта в Петербурге ветер усилится до 17 м/с
Сегодня, 8:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: 5 марта в Петербурге ветер усилится до 17 м/с

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Будьте внимательны и осторожны!

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 5 марта в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с.

При усилении ветра:

 – уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

 – машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

 – находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

 – избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

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Фото: Piter.tv

Теги: усиление ветра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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