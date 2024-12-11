МЧС: 5 марта в Петербурге ветер усилится до 17 м/с

Будьте внимательны и осторожны!

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 5 марта в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с.

При усилении ветра:

– уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

– машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

– находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

– избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

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Фото: Piter.tv