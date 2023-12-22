После обеда 10 апреля в Петербурге усилится ветер

Температура воздуха составит в городе на Неве +20…+22 градуса.

В Петербурге сегодня, 10 апреля, ухудшится погода. В городе на Неве обещают сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В среду в Северной столице порывы будут достигать 20 м/с. Кроме того, рекордное тепло сменят грозовые дожди. Температура воздуха составит в городе на Неве +20…+22 градуса, в Ленинградской области +18…+23 градуса.

В четверг, 11 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Похолодает до +8...+13 градусов.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 11 апреля.

Фото: Piter.tv