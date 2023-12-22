В Петербурге 10 апреля рекордное тепло сменят грозовые дожди

Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градуса.

Северная столица 10 апреля будет ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря, и температурные показатели существенно превысят не только климатическую норму, но и рекордный максимум дня. Ближе к вечеру ожидаются ливневые дожди и грозы. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. В четверг пройдут кратковременные дожди и +10…+12 градусов.

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 апреля составляет +16,7 градуса и держится с 1890 года.

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Фото: Piter.tv