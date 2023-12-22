В Ленобласти 10 апреля ожидается до +23 градусов

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, местами до 0.

В Ленинградской области днём 10 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается без существенных осадков, местами туман. Во второй половине дня на западе пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на востоке местами ожидается кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный, южный 2-7 м/с, днём южный, юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, местами до 0, днём +18...+23 градуса, у водоёмов местами до +16. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днём понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС